IMF呼吁欧洲国家放慢减赤速度

* IMF赞成给希腊更多时间达成目标

* 德国表示放弃债务削减目标恐损害信心

* 发展中国家称已受到欧洲危机的冲击

路透东京10月11日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,支持给予债务缠身的希腊和西班牙更多时间以达成减赤目标,并警告称若债务削减过快过猛将弊大於利.

但德国对此予以回击,称在债务削减目标问题上开倒车只会损及信心.这一立场暗示IMF和德国之间仍存在一些意见分歧.

"IMF反复表示公共债务水平过高会带来问题."德国财政部长朔伊布勒对记者表示,"所以当某个中期目标已被确定下来时,朝着不同的方向走是无助於建立市场信心的."

"当你想爬上一座大山,却开始向山下走去时,这座大山就会变得更高."

IMF本周公布的最新研究显示,财政整固对经济成长的负面影响比以前认为的要严重的多.IMF的研究显示,自全球金融危机以来,财政乘数高达2009年之前的三倍.

这意味着激进的节支举措可能造成严重的经济创伤,这将令单一经济体更难摆脱重债负担.

"有时候拥有更多一点时间会更好,"IMF总裁拉加德表示,"我们为葡萄牙争取的是这个,为西班牙争取的是这个,为希腊也是."

但IMF不太愿意耐心等待欧洲努力寻求更加紧密的财政和银行业联盟.IMF表示,这个过程极不完备,并指责此举迟缓,对经济带来不确定性,正在损害全球经济成长.

新兴市场对欧元区问题正在向其经济体蔓延表示失望.IMF仍预计新兴市场经济增速将是发达经济体的四倍,但该机构大幅调降了巴西和印度的成长预估.

"欧洲必须行动一致,"印度财政部长齐丹巴南代表24国集团讲话时表示,"欧洲问题正在影响发展中国家."

**债权国**

IMF对欧洲零敲碎打式的债务危机解决方式表示失望,警告说,若欧元区领导人拿不出可靠的综合方案,近期西班牙等高负债国借债成本涨势暂缓的现象可能只会是昙花一现.

IMF货币和资本市场部门主管Jose Vinals表示,若西班牙请求欧洲央行(ECB)根据新救援计划购买其债券,各国不得阻碍.新救援计划即直接货币交易(OMT).

"若他们决定启动这项机制,并接受适当水平的约束,债权国不阻止对西班牙或其他任何国家启动OMT是很重要的,"Jose Vinals对路透表示.

**当心财政悬崖**

欧洲官员希望在全球财政官员参加IMF和世界银行半年度会议时,欧元区不是被讨论的唯一话题.

欧洲希望把更多注意力放在美国解决"财政悬崖"的难题上.

美国财政部长盖特纳称,11月6日大选後,美国将有商讨债务改革框架的机会.

盖特纳称,美国债务达到可持续水平所需的财政改革规模相当於国内生产总值(GDP)的2%-3%,他说"相对於全球多数其他国家,这个挑战不算大."

日本财务大臣城岛光力对记者表示,G7同意全球复苏面临风险,已对货币政策进行深入讨论.不过他拒绝谈论细节.

一要求匿名的财政部官员称,欧洲不是G7会议的最主要议题."会议并没有围绕着关於欧洲的悲观气氛,也没有觉得该区域做得不够."(完)

--编译/审校 徐文焰/兰秀娟/王丽鑫/程琳

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