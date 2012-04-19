IMF称欧洲需要推动经济联盟以摆脱危机

* 全球金融稳定的风险仍高

* 欧盟的举措已缓解压力,但银行业信贷仍紧俏

* 欧元区必须联合管理主权风险和银行监管

路透华盛顿4月18日电---国际货币基金组织周三表示,欧元区政策官员必须就财政整合提出一条明确路线,并集中监管银行,方能重振市场对货币联盟的信心,并达成长久的金融稳定.

IMF全球金融稳定报告称,尽管欧盟和欧洲央行已采行重大举措,缓解了金融市场对於欧元区主权债务问题的忧虑,但他们仍需要打破市场攻击的恶性循环.

"欧洲当局需要为投资人提供货币联盟的明确方向,因为这是要打造更大更好的欧洲,"IMF报告的金融顾问Jose Vinals说.

"这些政策没有一个是容易达成的,其中一些在政治层面上很难达成.但我相信这些是可以达成的.我们不要错失机遇,"Vinals称.

IMF称,全球金融稳定风险仍然偏高,且过去六个月并未减退,因欧洲及欧洲银行业系统问题恶化所致.

IMF估计,未来两年银行去杠杆化将使欧洲银行业的资产缩水2.6万亿(兆)美元,并减少欧元区信贷供给1.7%.

意大利、西班牙及欧元区其他二线经济体已然忙于应对经济放缓和巨额预算赤字,所受打击将会更大.Vinals称,意大利和西班牙的信贷供给可能会分别缩水2.7%和逾4%,而且随着欧洲银行业退出市场,欧洲新兴经济体也将遭受冲击.

IMF称,如果经济状况恶化,欧盟银行业到2013年底前可能额外削减1.2万亿美元资产,这将导致信贷供给进一步缩水4.4%,欧元区区内生产总值(GDP)下降1.4%.IMF建议欧盟帮助银行业增资.

有关西班牙将向欧盟求援以支撑该国银行业的传闻甚嚣尘上.房价大跌重创了该国银行业.西班牙政府正在削减支出,而且该国经济正处於衰退中.西班牙预算赤字占GDP的比重已在6%左右.

Vinals说,欧盟可以利用其纾困基金欧洲稳定机制(ESM)及欧洲金融稳定机构(EFSF)来直接为银行增资,而非只是借贷给政府--IMF主张借贷给政府,以缓解负债沉重国家的压力.

"那将有助於打破一国主权风险和一国银行风险之间的不利循环,"Vinals在记者会中说.

然而政治面阻碍庞大.德国强烈反对将主权风险集中,最後仅愿意退让一小步,认同欧洲央行已经采取的购债计画,以及扩大纾困基金规模.德国坚持必须由各国吞下削减预算的苦口良药,而不是依赖欧盟.

不过IMF警告,过度减赤可能压垮一个国家,且欧元区的设想必须超前欧债危机.此外,就像目前为止所发生的情况,在非常时刻建立纾困机制,往往没有效率且代价昂贵.

"这场危机已经显示,财政纪律机制失效,经济整合仍然有限,如果一国金融体系最终仍由各国当局负责,金融整合将造成困难,"该报告称.

报告也建议整合欧盟银行业的规范监管,包括设立一个共同的银行存款保险系统,以及一项关闭失败银行的计画.(完)

--编译 王冠中/兰秀娟/李婷仪;审校 蔡美珍

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