对IMF增资要求 欧盟表态支持但G20国家谨慎以待

1月10日在匈牙利拍到的图片。 REUTERS/Laszlo Balogh

路透巴黎/墨西哥城1月19日电---两年前国际货币基金组织(IMF)要求获得5,000亿美元资金以对抗全球经济疲弱,如今又要求再增资6,000亿美元以抑制欧债危机.欧盟周四对此表示支持,但全球其他地区却没有一窝蜂承诺提供资金.

20国集团(G20)的官员们齐聚墨西哥城,举行2012年的第一场会议,这些决策人士对於欧洲国家是否应该要先承诺采取额外行动,之後才能承诺提供IMF更多资金一事似乎陷入僵局.

IMF不出所料已得到欧盟执委会的热烈回应.该执委会并敦促G20国家对IMF贡献资金.

"我们热切地欢迎G20国家的贡献,"执委会发言人士Amadeu Altafaj表示."这将向市场释出极明确的讯息,即计划提高IMF的能力来实现其对所有成员的系统性责任."

不过,亚洲国家与北美国家均表示,他们希望先看到欧洲采取果断措施来遏制危机.这场危机大约两年前从希腊开始蔓延,令更大范围的投资者信心和银行受挫.

日本政府的一名高级官员在东京称,该国准备支持IMF的增资号召,但希望欧洲国家先采取强有力的措施来解决危机.

中国表示,IMF应能获得G20的支持,但并未给出该国将提供更多资金的任何有力承诺.

在亚洲国家作出回应前,加拿大和美国周三的反应更是冷漠.自2008-09年低迷期以来,美国像欧洲一样陷入现金困境,并且债台高筑.

参加周四和周五墨西哥城会议的G20官员,并未提供如何打破僵局的线索."我希望我知道,"一名非欧洲国家的代表称.

不过,智利和海湾小国阿曼传出正面迹象.

智利财长Felipe Larrain称,"这是总统(Sebastian Pinera)议程中短期内有待讨论的一个议题,我不想在他获悉之前作出任何声明."当被问及智利是否会考虑为IMF筹资做贡献时,他表示,"这是我们正在研究的事情."

阿曼央行总裁Hamood Sangour al-Zadjali对路透表示,阿曼承诺注资,甚至达到原先承诺的两倍.但他自己也承认,该国的出资规模相比G20大国的贡献则显得"微不足道".

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IMF寻求5,000亿美元资金,以增强目前约为3,800亿美元的放贷能力.据IMF消息人士称,IMF还需要1,000亿美元作为"缓冲资金".

欧洲已承诺注资2,000亿美元,但尚未说明各国的具体支付额度;除此之外尚需3,000-4,000亿美元以满足IMF要求.

**注资意愿减弱**

外界普遍把欧债危机视为全球经济面临的最大威胁.

对抗2008年和2009年全球经济衰退让许多国家财政元气大伤.当时G20首次承诺向IMF注资5,000亿美元.然全球疲弱再现,引发外界担心恐怕会有更多国家需要IMF出手相救.

美国方面看来是IMF增资要求遭遇到的最大阻碍.

美国国内预算紧俏且大选逼近,一些美国共和党议员已扬言,如果IMF把资金用来救助更多欧元区国家,将撤回挹注给IMF的1,000亿美元资金. 由於美国总统奥巴马今年将寻求连任,白宫方面不太可能希望淌这混水.

一美国财政部发言人表示,"我们已告诉我们的国际夥伴,我们无意为IMF寻求额外资源."

其他重要国家也更加委婉的传递出类似讯息.

"许多国家希望欧洲先采取行更强硬且更明确的举措,放到眼下就是说对其稳定基金提供更多的资源,"一位参加G20墨西哥会议的巴西政府消息人士表示.

加拿大央行总裁则表示,不清楚欧洲政府是否已竭尽所能来确保未来几年能够以可持续的利率为自己融资.

"如果提高IMF的资源有道理可言,那麽最重要的一点似乎是,应该要帮助那些无辜的旁观者应对欧债危机的冲击,"加拿大央行总裁卡尼周三在渥太华的记者会上表示.(完)