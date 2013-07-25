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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 21:14 BJT

欧元区金融：ECB应降息，向银行推出新的低息贷款以扶助经济成长--IMF

路透布鲁塞尔7月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示：

* 欧洲央行或需要再次降息，并实施负的存款利率以支持经济成长

* 欧元区财政整顿可能使得今年经济成长率减少1.0-1.25个百分点

* 欧元区应进一步延长部分国家削减预算赤字的最后期限

* 欧元实际有效汇率接近均衡水准。(完)
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