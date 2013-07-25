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债券 | 2013年 7月 26日 星期五 07:41 BJT

更新版-欧元区金融：ECB应降息，向银行提供新的低息贷款以扶助经济成长--IMF

“就整个欧元区来说，财政整顿对今年经济成长的拖累可能达到1-1.25个百分点，”IMF表示。“财政调整速度应适当，以防严重拖累经济成长。”

由于欧元区经济有可能停滞，且通胀压力非常小，所以欧洲央行应采取措施降低金融市场“分裂”程度，以推动经济增长。金融市场“分割”是指欧元区南部与北部企业的信贷利率相差悬殊。

“继续推出非传统货币支持举措可以帮助消除分割现象，”IMF说。

“要使当前举措取得成效，欧央行应实施新一轮期限足够长的长期再融资操作(LTRO)，确保疲弱但有偿付能力的银行的融资需求，”报告称。

“如果再辅以降低抵押品折减幅度，尤其是对中小企业贷款，那么将取得最佳效果，”报告指出。

该报告称赞欧盟财长给予几个欧元区国家更多削减预算赤字的时间，以支撑需求，但报告指出，即便如此，一些政府可能还需要更多时间来削减赤字。

为了抑制不断增大的经济停滞风险，个别欧元区政府必须继续推行改革，整个欧元区也必须推进打造银行业联盟的计划。(完) (编译 兰秀娟/李爽 审校 张涛)
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