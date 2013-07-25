更新版-欧元区金融：ECB应降息，向银行提供新的低息贷款以扶助经济成长--IMF

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
“就整个欧元区来说，财政整顿对今年经济成长的拖累可能达到1-1.25个百分点，”IMF表示。“财政调整速度应适当，以防严重拖累经济成长。”
由于欧元区经济有可能停滞，且通胀压力非常小，所以欧洲央行应采取措施降低金融市场“分裂”程度，以推动经济增长。金融市场“分割”是指欧元区南部与北部企业的信贷利率相差悬殊。
“继续推出非传统货币支持举措可以帮助消除分割现象，”IMF说。
“要使当前举措取得成效，欧央行应实施新一轮期限足够长的长期再融资操作(LTRO)，确保疲弱但有偿付能力的银行的融资需求，”报告称。
“如果再辅以降低抵押品折减幅度，尤其是对中小企业贷款，那么将取得最佳效果，”报告指出。
该报告称赞欧盟财长给予几个欧元区国家更多削减预算赤字的时间，以支撑需求，但报告指出，即便如此，一些政府可能还需要更多时间来削减赤字。
为了抑制不断增大的经济停滞风险，个别欧元区政府必须继续推行改革，整个欧元区也必须推进打造银行业联盟的计划。(完) (编译 兰秀娟/李爽 审校 张涛)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。