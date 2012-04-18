IMF朝敲定扩大放贷能力协议迈进

* 日本、瑞典、丹麦均承诺向IMF注资

* 日本表示,希望其他国家会跟进

* IMF总裁称,可望有"决定性的进展"

* IMF放贷能力议题将成为财经首长会议的主题

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二朝提高放贷能力协议迈进,日本、瑞典和丹麦承诺注资770亿美元,协助抑制欧元区债务危机.

IMF、世界银行和20国集团(G20)等会议将於本周稍後登场.非正式会议将在周四展开,正式议程则在周五及周六进行.

这些会议的讨论焦点将放在IMF是否有足够的资源,来因应欧元区主权债务危机对其他国家带来的冲击,尤其是当意大利和西班牙情势恶化时.

尽管本周可能无法完全敲定协议,但G20可能会就大概的注资规模达成共识,待6月墨西哥峰会时决定细节.

中国和巴西等新兴市场经济体目前对进一步解囊采取更加谨慎的态度,除非得到明确承诺,新增出资可以换回更大的投票权.

有关IMF治理改革的谈判於上周开始,成员国讨论了一个份额计算的新公式,份额多少影响到成员国的投票权.预计IMF投票权改革的讨论将於2013年完成.

日本周二承诺向IMF新提供600亿美元贷款,成为首个向IMF承诺注资的非欧洲国家.瑞典表示已做好准备,将承诺出资100亿美元,并在稍後将规模提高到147亿美元;丹麦表示将出资70亿美元,挪威在12月也表示可提供96亿美元.

"这些加在一起,为在本周稍後全球成员国春季会议前取得决定性进展创造了条件."IMF总裁拉加德在声明中表示.

她称,希望IMF成员国达成协议,筹资4,000亿美元以充实IMF资源,用於帮助那些可能遭欧元区危机殃及的国家.

最近几周,IMF调低了融资需求预估,称去年所预见的全球经济风险并未成为现实.不过该机构周二警告风险依然存在,称经济面临"令人不安的平静".

IMF在1月表示,为妥善防范欧元区危机引燃的风险,该组织额外需要5,000亿美元资金用於放贷,另外还需1,000亿美元作为储备.

欧元区国家已承诺提供1,500亿欧元(2,000亿美元)资金,并期望其他欧盟国家,特别是英国,承诺出资最多500亿欧元(650亿美元).

美国已表示不会提供新资金.该国将於11月举行总统大选,并且国际政坛对於向富裕的欧洲国家提供资金存在反对意见.加拿大坚称没有兴趣为救助欧洲而贡献资金,称欧洲自身已有足够资源应对危机.

日本财务大臣安住淳表示,希望日本的注资举动能激励其他国家也贡献资源.日本注资承诺将在20国集团(G20)会议上正式宣布.

安住淳称周一与中国国务院副总理王岐山进行了协商,两国在IMF筹资问题上没有分歧.

他承认,本周将难以获得所有国家的出资承诺,并强调了日本的长期立场,即欧洲在应对债务危机方面需要采取更多措施.

分析师称,日本承诺向IMF注资的部分原因可能在於,其担心欧债危机失控恐将导致日圆的避险需求激增.

"依然需要观望在欧元区曝险较少的其他大国将贡献多少资金,"经济研究机构Capital Economics周二称.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受路透专访时表示,他对本周达成IMF资源扩大协议颇为乐观.

他说,一些国家拒绝向IMF提供新资金,期望藉此确保达成份额改革协议是错误之举,这相当於摒弃承诺.

德国期望在今年稍晚解决IMF份额问题.(完)

--编译 王冠中/郑茵/肖群英;审校 龚芳/徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。