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国际财经 | 2015年 3月 12日 星期四 07:18 BJT

各地区的货币政策分歧带来风险--IMF总裁拉加德

路透柏林3月11日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三造访柏林时表示，各地区的货币政策分歧对全球经济构成风险。

“我们也有源于目前实施中的货币政策的风险，我们预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能回归较为传统的货币政策，而日本与欧洲央行(ECB)则是持续或再度施行较宽松的货币政策，”拉加德表示。

“因此这可能造成更多的波动，也会对大量借入美元贷款的国家或企业造成汇率冲击，”她表示。

拉加德表示，欧元区经济“正在好转”，美国与英国正在反弹，但她也指出中国成长放缓，俄罗斯意外疲弱。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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