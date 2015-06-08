版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 09:20 BJT

IMF副总裁古泽满宏警告称美联储升息带来风险

路透首尔6月8日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周一警告道，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将进行的升息可能会在“很大范围内”产生负面影响。

古泽满宏在首尔的一个国际会议上称，美联储可以通过持续向外界传达自己的政策意图，来降低资本无序外流的风险。他补充道，各国可以通过外汇干预或资本流动管控举措，来应对市场波动性。

该官员还表示，IMF看到新兴市场2016年增长回升的迹象。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐