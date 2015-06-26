IMF建议美联储放弃点阵图 改用内部专家的利率预测

路透华盛顿6月25日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发话要求美国联邦储备委员会(美联储/FED)不要急于升息，她的手下随即建议美联储修改沟通政策，即放弃点阵图。

IMF的一份内部文件称，美联储官员每三个月发布一次的有关利率预期的点阵图，令人困惑。文件称应该代之以内部专家对于利率的预测，明言要想达到美联储充分就业与物价稳定的目标，利率需要达到什么水准。

“把预测点连接起来，从而得到关于未来政策路径的一致看法，这个做法并不直截了当，”一组IMF研究人员写道。点阵图“不能清晰反映美国联邦公开委员会(FOMC)的主流观点。”

点阵图显示的是美联储决策者匿名给出的个人利率预测。

IMF研究人员写道，由内部专家准备的更加透明的预测，也许至少作为美联储决策委员会的主流观点提出，会让美联储的沟通更加有效，是“美联储修改现有框架的下一步主要工作”。

美联储的一个委员会正在检查点阵图难以反映主流观点等沟通问题，但尚未提出有关建议。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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