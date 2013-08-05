美国必须避免美联储的撤出策略导致市场恐慌--IMF

图为2012年8月22日拍摄的美联储办公楼。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿8月2日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，若美国在经济复苏更加稳固之前就撤出宽松货币政策，有可能导致金融市场出现恐慌。

IMF在周四晚公布的报告中称，若提早撤出大规模宽松货币政策导致市场波动，长期利率大幅上升，发展中国家的经济成长将受到影响。

IMF补充称，美国收紧政策的影响将盖过北美需求上升所起到的提振效应。

该组织表示，美联储必须谨慎地与市场沟通，确保若其决定提早撤出购债计划，他们能步调统一。

5月末有关美联储可能缩减量化宽松的首次暗示导致汇市、股市和债市剧烈波动。

“即便复苏增强，但这一过程可能并不顺利，”IMF在报告中指出。“在美国复苏站稳脚跟之前维持宽松货币政策至关重要。”

**恐慌反应**

IMF说，随着美国经济改善提振其他国家经济，平稳地提早撤出美联储实施已久的货币刺激举措可能在未来几年拉动全球成长约1%。

协助编撰该报告的Isabelle Mateos y Lago表示，如果利率上升应该问题不大，因为大家预期经济成长加速。

“但若更多的是恐慌性反应，那么收紧举措会产生各种负面反应，而不会提振经济成长，”她对记者表示。

IMF称，等待太久再收紧政策可能也有风险，会鼓励各国推迟进行所需的改革，沉湎于宽松的货币环境。

发达国家撤出量化宽松政策，尤其是美国，这对发展中国家造成的溢出效应是7月末20国集团财经首脑会议的主要议题。

IMF指出，墨西哥和加拿大等美国关系密切的贸易伙伴可能受益于美国经济成长上升，即便在撤出宽松货币政策之后。但其他新兴国家可能因撤出刺激后金融环境收紧而导致产出损失0.6-1.6%。

**溢出效应**

IMF这份报告分析了五个“系统重要性”经济体--中国、欧元区、日本、英国和美国的政策如何互相影响以及如何影响其他国家。

IMF称，这五个国家最近的政策基本对邻国产生了正面影响，但若他们不进行亟需的结构性改革，也不解决债务逐步上升的问题，那么影响可能转为负面。

“目前采取的政策组合不平衡，那么未来很有可能会产生负面的溢出效应，”IMF报告警告称，并补充道，撤出货币宽松反复无常，可能使问题更糟糕。

IMF指出，相比2012年均价，日圆实质汇率已贬值约20%，但补充称，除了直接与日本竞争的特定领域外，迄今鲜有证据表明日本的政策损及经济成长。

IMF要求日本实施全面的结构和财政改革，这将提振全球经济成长，并最终导致日圆再度升值。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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