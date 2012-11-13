IMF副总裁：金融危机难结束 需均衡减债和刺激经济增长

路透华盛顿11月12日电---国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在伦敦演讲时表示,走出全球金融危机的措施有时可能会与确保危机不再发生的目标相互矛盾,令这个过程更为困难.

利普顿在智库查塔姆社(Chatham House)发表演说时称,结束危机意味着提振需求并令就业和经济重新增长.但要增强全球经济,需要减少许多发达经济体的债务,而这会挫伤需求.

"在多个发达经济体去杠杆化...会挫伤需求,尤其是当多个国家、多个行业同时减少财务杠杆的时候,"利普顿的演讲稿称."这场危机很难结束."

他表示,负债的家庭、银行和政府必须降低债务水平,但若降得太快会削弱经济复苏.如果经济成长困难,那麽政府应在短期内暂缓撙节计划,但前提是他们有可靠的中期减债计划.

"去杠杆化是必要的,但应该以对经济成长影响最小的速度和方式来实施,"他说.

利普顿表示,过狠过快的节支方案会损及脆弱的经济成长,他也同意给希腊和葡萄牙等这些高负债欧元区国家更多时间来平衡预算.

新公布的IMF研究显示,财政整顿对经济成长的负面效应远大於先前的预估,特别是在多个国家同时节支之时更是如此.

利普顿称,近期政策行动已令经济成长稳定下来,但欧元区、美国和日本的领导人仍需采取更多措施来向市场保证他们将遏制赤字失控的承诺.

利普顿还呼吁增进金融监管的合作,美国、英国和欧元区的银行业架构规章各不相同,可能会衍生出监管漏洞或者套利投机.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/戴素萍

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