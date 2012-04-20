主要新兴经济体准备为IMF提供资金

4月19日，国际货币基金组织总裁拉加德在华盛顿出席IMF和世行2012春季会议记者会。 REUTERS/Larry Downing

* 主要新兴经济体准备向IMF增资

* 俄罗斯承诺提供100亿美元,称G20将满足IMF要求

* 巴西坚持要得到投票权方面的坚定承诺

* 加拿大拟限制欧洲在IMF的主导地位

路透华盛顿4月20日电---主要新兴经济体周五已做好准备,承诺为扩充国际货币基金组织(IMF)的危机应对基金增资.不过巴西坚持要得到提高其在IMF投票权方面的承诺.

俄罗斯称,20国集团(G20)发达和新兴国家准备在周五的一次会议上承诺提供足够的新资金,以满足IMF总裁拉加德要求的至少4,000亿美元新资源,以遏制欧元区债务危机.俄罗斯方面称该国将提供100亿美元.

"请相信我,G20即将宣布的最终金额将能让IMF管理层满意,"俄罗斯副财长Sergei Storchak称.

俄罗斯,中国,和巴西的支持,对於IMF达到将资源扩大一倍的目标至关重要.欧洲和日本已承诺提供3,200亿美元.一位国际外交人士称,新兴国家总共准备提供至少1,000亿美元.

IMF曾警告道,欧元区债务危机是全球经济增长面临的最大威胁,此外金融市场担心,西班牙和意大利可能将步希腊、爱尔兰和葡萄牙的後尘,成为下一批需要援助的国家.

增加IMF的资源或给不安的投资者带来慰藉,使其相信危机扩大的势头将得到遏制.

IMF总裁拉加德周四表示,她预计将在本周末的世界银行/IMF会议上就增资达成协议.

但巴西表示,作为增资的一个条件,主要新兴国家希望将承认其快速上升的全球经济地位的新承诺写入G20公报.这些国家对此前一项协议的执行遭到拖延--尤其是美国方面拖延的感到沮丧.该协议涉及削弱欧洲在IMF影响力,并将中国在IMF的表决权提升至第三位.

"我们在每次会议上都期望和要求重申此承诺,"巴西财政部长曼特加周四在金砖国家官员会议结束後称.

曼特加周六将向IMF筹划指导委员会演说的讲稿中更加强调这点,他表示,只简单重申进行投票权改革对提高IMF效率至为关键,已经不够.

"这方面的进展一直有限且缓慢,"讲稿显示他将这麽说.

与此同时,加拿大想牵制欧洲在24人组成的IMF执行董事会中的主导地位.加拿大希望IMF在决定如何使用新资源时举行两轮投票--一轮由欧元区国家投票,另一轮由其它国家投票.这一设想意在稀释欧洲在欧元区相关问题上的影响力.

这一动议显示出非欧洲国家日益担心IMF在处理欧洲问题上的公平性.欧洲在IMF执行董事会所占席位最多,而IMF总裁则是法国人.

"目前的主要挑战是欧元区主权债问题,而欧元区国家在要求非欧元区国家贡献IMF资源,有监于此,我们认为应该有两轮投票,"加拿大财长费海提说.

韩国企划财政部长官朴宰完表达认同,"他们的建议值得考虑,"他说.

各国出资额仍然没有敲定.IMF表示,一些国家或许需要国会的最後批准,所以确切协议也许要等到6月G20会议召开後了,最终金额依然不清楚.

IMF称,中国或出资600亿美元,与日本一样,不过北京方面没有最後确定金额.沙特阿拉伯出资额可能略低於中国,俄罗斯和巴西可能各出资100-200亿美元.(完)

--编译 王丽鑫/许娜/白云;审校 丁琦/沈以文

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