全球金融：又有四个欧洲国家被IMF点名，要求险定期检查金融风险

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
(重发以补上漏字)
路透华盛顿1月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将丹麦，芬兰，挪威和波兰纳入须定期检查金融业风险的国家名单，以防止全球金融危机重演。
国际货币基金组织在2010年点名其他25个国家，强制对其金融业进行评估。在2008-2009年金融危机前，此类评估是自愿进行的，这反映出一个国家的金融问题可能快速扩散至其邻国，并波及全。
在这29个被IMF认定为其金融业属“系统上重要性”行业的国家中，有超过一半是欧洲国家。
IMF周一还公布了进行金融业评估的新方法，称不仅会评估一个国家的银行业在其他国家银行业的敞口，还将考虑主权债敞口，以及一个国家的经济与其银行业的关联度。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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