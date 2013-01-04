全球经济: IMF经济学家称削减预算对经济成长的破坏作用或在减退

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
布兰查德和Leight在周四的报告中表示,他们的研究涵盖2009-10年金融危机最严重时期的大部分发达经济体.虽然他们的观点不代表IMF,但布兰查德作为首席经济学家在IMF经济思路的形成方面起着重要作用.
报告写道,"预估低估了财政乘数,即政府减支或增税对经济活动带来的短期效应."
报告还发现,赤字每减少1美元,经济增长可能缩水多达1.70美元.分析师原先估计,政府削减1美元仅可能使经济增长缩水0.5美元.
不过他们的研究发现,在过去的两年,政府减支对经济成长造成的负面影响或许已经缩小,因经济改善,人们和企业能借出更多资金,这让政府支出的重要性降低.
"实际乘数下降...或能反映企业和家庭面临的信贷紧缩状况缓解,相较2009-10年,很多经济体的疲态减弱."报告称.
布兰查德和Leigh表示,政府支出对经济的影响可能因国家和经济状况的不同而有所不同.他们提醒政府不一定要延迟撙节举措,但应该考虑其对经济成长带来的负面影响.(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。