全球经济: IMF经济学家称削减预算对经济成长的破坏作用或在减退

布兰查德和Leight在周四的报告中表示,他们的研究涵盖2009-10年金融危机最严重时期的大部分发达经济体.虽然他们的观点不代表IMF,但布兰查德作为首席经济学家在IMF经济思路的形成方面起着重要作用.

报告写道,"预估低估了财政乘数,即政府减支或增税对经济活动带来的短期效应."

报告还发现,赤字每减少1美元,经济增长可能缩水多达1.70美元.分析师原先估计,政府削减1美元仅可能使经济增长缩水0.5美元.

不过他们的研究发现,在过去的两年,政府减支对经济成长造成的负面影响或许已经缩小,因经济改善,人们和企业能借出更多资金,这让政府支出的重要性降低.

"实际乘数下降...或能反映企业和家庭面临的信贷紧缩状况缓解,相较2009-10年,很多经济体的疲态减弱."报告称.

布兰查德和Leigh表示,政府支出对经济的影响可能因国家和经济状况的不同而有所不同.他们提醒政府不一定要延迟撙节举措,但应该考虑其对经济成长带来的负面影响.(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)