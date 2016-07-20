焦点：英国退欧带来不确定性 促使IMF再次下调全球经济增长预估

图为国际货币基金组织(IMF)的logo。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿7月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调了对未来两年的全球经济增长预估，称英国即将退出欧盟带来不确定性。

IMF将英国2017年经济增长预估下调了将近一个百分点。

IMF在15个月中第五次下调对全球经济前景的预估，称目前预计2016年和2017年全球国内生产总值(GDP)将分别增长3.1%和3.4%，分别较4月公布的预估值低0.1个百分点。

该基金组织表示，尽管近期日本和欧洲情况有所改善，大宗商品价格也有一定反弹，但英国退欧公投使“不确定性大幅上升”，给投资和市场及消费者信心造成伤害。

6月23日英国公投的前一天，IMF原本“准备小幅上调2016-17年全球经济增长预估，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maury Obstfeld)称。“但英国退欧使这个工作停了下来。”

IMF表示，英国自身将受到最严重的影响，该机构将英国2016年增长预估下调至1.7%，较4月份的预估低了0.2个百分点，并将英国2017年增长预估大幅下调0.9个百分点，至1.3%。

IMF小幅上调了对2016年欧元区的经济预期，但将2017年预期下调0.2个百分点至1.4%。

该机构上周称，英国公投退欧对美国影响“微乎其微”。

IMF指出，其最新的预期基于相对温和的情境假设，即欧盟与英国之间的事顺利解决，所带来的政治影响有限，避免经济障碍急剧增多，而且不引起金融市场的进一步剧烈震荡。

但该基金也假设了其他情境，包括“严重”情境，即分手谈判进展不顺，金融压力加剧，英国-欧盟贸易关系重新回到世界贸易组织(WTO)规则之下，而且伦敦将大部分金融服务业务拱手让于欧洲大陆。

IMF称，在这种情境下，英国经济将陷入衰退，今明两年的全球经济增幅也将降至2.8%。

再来看贴着“下档”标签的中间情境：与基础情境相比，金融环境更为吃紧，消费者信心也较低，英国一部分金融服务业务将被欧洲夺走。这种情境下，全球经济今明两年增幅分别为2.9%和3.1%。

奥伯斯法尔德称，英国公投退欧引发的首轮冲击过后金融市场有所恢复，促使IMF更倾向于基于这三种情境中最温和的那种。

英国财政部一位发言人在对IMF报告做出回应时说，退欧公投标志着英国经济进入“新阶段”，但英国将依然着眼于全球。

“我们的当务之急是向本国和全球企业发出明确的信号，即我们向企业敞开大门，决心让英国继续成为对外国投资者有吸引力的投资目的地，”该发言人在一则声明中说。

IMF表示中国的前景基本未变，将2016年经济增幅小幅上调至6.6%，但仍预计2017年经济增速放缓至6.2%。

IMF说，巴西和俄罗斯经济今年的萎缩幅度将小于之前预估，在一定程度上是因石油及其他大宗商品价格反弹，并称2017年两国将双双恢复正增长。

IMF敦促决策者不要认可温和的增长率是“新常态”，并称他们应该在短期内支持需求，并支持结构性改革以帮助中期增长。

IMF表示，在日本推迟原定于明年春季的消费税上调计划后，曾准备将日本2017年经济增幅预估上调0.4个百分点，但日圆汇率持续上涨导致其将增幅预估减半。

IMF目前预计2016年日本经济增长0.3%，之前预估为增长0.5%，2017年增幅料仅为0.1%。(完)