焦点：IMF维持全球经济增长疲弱预测 警告称可能助长民粹主义

图为2012年10月国际货币基金组织(IMF)和世界银行年会会场IMF的logo。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透华盛顿10月4日 - 国际货币基金组织(IMF)周二维持全球经济增长疲弱的预测，并警告经济更加迟滞将会增强反对贸易与移民的民粹主义思潮，进而遏制经济活动、生产力和创新。

IMF在其世界经济展望更新中表示，美国2016年经济增速因上半年表现低迷而下降，将会被日本、德国、俄罗斯、印度和其它一些新兴市场的增强所抵销。

IMF维持全球经济成长预估不变，预计2016和2017年分别成长3.1%和3.4%。之前IMF曾连续五个季度下调预估。

“总体来看，世界经济原地打转，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在声明中表示。

“如果不采取果断的政策行动来支持短期以及较长期的经济活动，近期低于水平的经济成长局面恐怕会保持下去。”

最新预测发布之际，全球决策者本周开始齐聚华盛顿出席IMF和世界银行的年度会议。

IMF称2016年发达经济体整体上增长将走软，增速较7月时的预估下滑0.2个百分点至1.6%，而新兴市场和发展中经济体增速将提高0.1个百分点至4.2%。

就2017年来讲，IMF对发达经济体和新兴市场的增长预估均维持不变，预计分别增长1.8%和4.6%。

美国是导致发达经济体增速下滑的主要原因，增速从7月时预计的2.2%降至1.6%，因企业投资疲弱和商品库存减少导致上半年经济表现令人失望。

美元走强和能源价格下跌造成的拖累，到明年应会消退。

IMF亦认为美联储应逐步调升利率，因“有明确迹象显示薪资和物价在持续走坚”。

该组织将对日本的增长预估小幅调高，归功于政府支出、消费税推迟上调及扩张性货币政策，但2016年和2017年料仅分别增长0.5%和0.6%。

IMF将英国2016年增长预估调升0.1个百分点，因英国6月公投退欧后的零售支出情况好于预期。

不过IMF将2017年预估下调了0.2个百分点至1.1%，因预期围绕英国退出欧盟的不确定性，对于在英国投资的影响将更大。

对中国今明两年的经济增长预估仍保持不变，分别为增长6.6%和6.2%，因中国强劲的政策支持和信贷增长正助推国内消费。

IMF预测印度今明两年增长率将略提高到7.6%，俄罗斯经济将自能源价格反弹中获益。

奥伯斯法尔德称，经济增长持续疲弱已经助燃一波政治运动，把所有问题推到全球化身上，寻求增加贸易壁垒，他并称“投下退欧票”就是一个例子。

“总之，经济增长过低已持续太久了，而且在很多国家，得到经济增长好处的人太少，引发的政治影响可能会进一步打压全球经济增长。”奥伯斯法尔德说道。

IMF称，其他风险包括中国经济转型带来的动荡，大宗商品价格再次下滑、贸易壁垒急剧增加、和地缘政治紧张局势升高。(完)