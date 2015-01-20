IMF调降全球经济增长预测 呼吁采取宽松政策

国际货币基金组织(IMF)周二降低对2015年全球经济增长的预测，并呼吁多国政府与央行采取宽松的货币政策和结构性改革，以支持经济成长。IMF在其最新全球经济展望报告中预测，2015年全球经济料成长3.5%，2016年料成长3.7%，均下调了0.3个百分点。IMF建议发达经济体保持宽松的货币政策，避免实质利率上升。路透