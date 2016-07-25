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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 04:40 BJT

标题新闻：IMF采纳了计算SDR货币篮子货币量的新方法，以更准确反应人民币等五种货币的权重

国际货币基金组织(IMF) SDR:特别提款权

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