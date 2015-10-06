IMF预期中国放缓会带来风险 敦促中国采取浮动汇率制

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，中国决策者应该推进结构性改革，让这个全球第二大经济体立站在更加可持续发展的基础之上，即便中国经济成长可能在2016年进一步放缓至6.3%。
IMF预期今年中国经济增速从2014年的7.3%降至6.8%，2016年继续降温，维持现有的预测不变。
“可能需要稍微更多一些的政策支持，以确保经济增速不会急剧下滑，但当局在推行结构性改革方面取得更大进展，对于激励民间消费增强并弥补投资放缓的影响，将非常关键，”IMF在其世界经济展望报告中表示。
中国政府一直在稳步加大对经济的政策支持力度，包括降息和扩大财政支出。目前来看，中国经济增速可能降至25年来的最慢水平。
中国政府的2015年经济增长目标是在7%左右，不过有些经济学家认为目前的增长速度可能已远较这个目标疲弱。
IMF表示，中国政府面临棘手的局面，一方面要防止经济急剧放缓，一方面又要降低因杠杆水平过高所造成的隐患，同时还要加强市场机制在经济中的作用。
中国在全球金融危机高潮时期推出的大规模刺激措施，推动信贷与投资激增，导致地方政府背上沉重的债务负担，且工厂产能普遍过剩。
“如果2009-12年信贷大增结束后的宏观经济管理比预期更加困难，则存在经济放缓更加严重的风险，”IMF表示。
IMF再次呼吁中国推进以市场为基础的汇率改革。中国于8月时意外让人民币贬值。
“近来中国汇率机制的改革，为更由市场决定的汇率奠定基础，但这多要取决于执行情况，”IMF表示。
“随着中国持续更为融入全球经济和全球金融市场，浮动汇率将提高货币政策自主权，并协助经济对外部冲击进行调整。”
中国称人民币贬值是温和的，并且是汇率迈向市场导向改革的一部分。这也与中国推动人民币纳入IMF特别提款权(SDR)篮子一致。
但此举却在金融市场引起轩然大波，因投资人担心这可能导致货币竞贬，进而可能让脆弱的全球经济变得不稳定。
中国官员承诺推动金融改革，以提高人民币的可兑换性，力争让人民币纳入IMF的SDR篮子。
然自人民币贬值以来，央行曾大举入市干预支撑汇率，政府也大力在股市阻跌。
IMF理事会计划在11月决定是否将人民币纳入SDR篮子。(完)
(编译 张涛/戴素萍 审校 蔡美珍/张若琪)
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