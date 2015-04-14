IMF称汇率改变支撑经济成长 尤其是日本和欧洲

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透华盛顿4月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，在全球主要经济体增长路径日益背离的情况下， 近来汇率的改变应该有助于全球经济，尤其提振日本和欧洲经济。
IMF维持全球经济增长预估不变，欧元区和印度经济加快扩张，料将被俄罗斯和巴西等其他重要新兴市场前景转差所抵销。
但IMF警告指出，经济复苏仍然“温和且不均匀”，面临更大的不确定性以及一系列风险，包括地缘政治紧张和金融动荡等。
IMF在世界经济展望中，将今年全球经济增长率预估维持在3.5%不变。而对于2016年全球GDP增长率的预估为3.8%，高于1月预估增幅3.7%
IMF预测图表：link.reuters.com/qen54w
但在整体预估数据背后，主要经济体的增长路径出现愈发明显的分化，部分归因于汇率波动和油价下跌对各自造成的影响有所不同。
本周稍后在华盛顿召开的全球主要经济决策者会议上，预计美元兑欧元和日圆大幅升值将成为一个主要话题。
IMF认为多数汇率波动背后的原因在于货币政策，美联储准备升息，而欧洲央行和日本央行则继续实施货币刺激。
IMF表示，汇率方面的影响应会提振全球GDP增长，支撑欧元区仍然受困的经济体以及日本的需求。IMF调高了对这两个地区的预估。
IMF同时还下调了对美国的展望，因美元在过去六个月升值10%，拖累该国的净出口。但IMF表示，美国和中国都存在一些政策调整空间，以抵消本币升值带来的影响。
但IMF称，随着中国要把经济由投资驱动转型为消费带动的成长，可能仍将面临较大幅度的经济减速。
IMF还重申，其在10月时强调的风险中，有许多仍可能损及经济复苏，其中包括地缘政治紧张局势以及金融市场动荡。
“从金融角度看，如果汇率大幅波动，那么形势就比较危险，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)对记者表示。
IMF还强调美国将进行近九年来的首次加息可能带来的影响，此举可能促使资本流出新兴市场。
IMF称，油价下跌应给明年全球经济成长带来0.5个百分点的提振效应，但警告称，油价恢复上涨后，涨势可能快于预期，从而损及全球需求。
IMF总裁拉加德上周表示，目前的经济成长水平还未好到可以帮助数以百万计失业者的程度，并再次促使决策者加大改革力度，提振经济成长潜能。(完)
(编译 戴素萍/郑茵/李爽 审校 张涛/白云)
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