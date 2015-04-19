焦点：IMF成员国警告称汇率和地缘政治问题为全球主要风险

路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)成员国周六警告称，汇率变化和地缘政治紧张局势给全球经济带来风险，他们对全球经济成长“缓慢”以及“前景不均衡”表示关切。

代表188个成员国的IMF指导委员会(steering committee)发表公报称，虽然发达国家的经济有所增强，但一些新兴市场国家却因大宗商品价格以及出口下滑而倍受冲击。

该委员会称，美国在准备加息的同时，需要针对其“政策回归正常化”行动进行有效沟通，降低对其它经济体的负面影响。

委员会还表示，“经济增长潜力可能降低”正在成为一项全球性的重大挑战，委员会主席称，这也是周六讨论的中心问题。

“参加这次会议后我有一种乐观的感觉，”墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示。

“事实上很多讨论都基本围绕着如何促进增长...而不是仅仅讨论风险--我认为这是一个非常好的迹象。”

IMF暨世界银行春季大会将于周日闭幕，会议召开之际正值全球对希腊的忧虑日益加重，担心希腊政府现金即将告罄，却仍无法同欧盟和IMF贷款人在改革问题上达成一致，因而无法获得纾困资金从而避免违约。

与此同时，美元升值和大宗商品价格下挫也损及新兴市场，中国迅猛的经济增长势头也有所放慢。

尽管有迹象表明欧洲央行量化宽松政策对本地区羸弱的经济有所激励，但低通胀仍然是许多发达经济体的隐忧，公报呼吁各大央行在必要时继续维持宽松货币政策。

“全球失衡的情况较前几年有所好转，但还是有必要让需求进一步回归平衡，”公报称。这似乎是在呼应美国对德国巨额经常账盈余的担忧。

在美国，美联储即将升息令美元急升，全球各国官方人士警告称，由于主要央行的政策前景分化，可能造成金融和经济方面的干扰。

加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在一份声明中称，“最重要的下行风险中包括，具有系统重要性的经济体执行不同步的货币政策，可能导致金融不稳定。”

虽然美元兑欧元和日圆大幅升值，但会议上并无迹象显示“汇率战”重燃，中国日益强大的经济影响力盖过了这方面的话题。

中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)与设在华盛顿的国际金融机构相抗衡，同时中国正在推动人民币纳入IMF的货币篮子。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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