IMF估计将须筹集高达6,000亿美元新资金--消息

路透华盛顿1月18日电---国际货币基金组织(IMF)消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.

消息人士向路透表示,IMF估计该组织将需要5,000亿美元作为向成员国放贷资金,另外1,000亿美元作为"缓冲资金".这位消息人士出席了IMF周二讨论该议题的董事会.

消息人士指出,IMF估计若全球经济情况大幅恶化,未来两年全球将有1万亿(兆)美元的融资缺口.

IMF目前有约3,800亿美元的放贷能力.IMF消息人士称,预估的6,000亿美元中,已包括欧洲承诺注资的1,500亿美元(2,000亿欧元).

这项新数据炉之际,适逢20国集团(G20)代表周三聚集在墨西哥,初步讨论如何提振IMF救助能力,因关於欧债危机的疑虑已更形恶化.

IMF曾警告称,将在1月24日更新经济预估时下修其对2012年全球成长预估.全球前景日益堪虞引发会有更多国家需要IMF救援的疑虑,特别是万一资本市场完全冻结时.(完)