IMF估计将须筹集高达6,000亿美元新资金--消息

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透华盛顿1月18日电---国际货币基金组织(IMF)消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.
消息人士向路透表示,IMF估计该组织将需要5,000亿美元作为向成员国放贷资金,另外1,000亿美元作为"缓冲资金".这位消息人士出席了IMF周二讨论该议题的董事会.
消息人士指出,IMF估计若全球经济情况大幅恶化,未来两年全球将有1万亿(兆)美元的融资缺口.
IMF目前有约3,800亿美元的放贷能力.IMF消息人士称,预估的6,000亿美元中,已包括欧洲承诺注资的1,500亿美元(2,000亿欧元).
这项新数据炉之际,适逢20国集团(G20)代表周三聚集在墨西哥,初步讨论如何提振IMF救助能力,因关於欧债危机的疑虑已更形恶化.
IMF曾警告称,将在1月24日更新经济预估时下修其对2012年全球成长预估.全球前景日益堪虞引发会有更多国家需要IMF救援的疑虑,特别是万一资本市场完全冻结时.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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