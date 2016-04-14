综述：财经官员忧心全球经济笼罩阴云 IMF警告英国脱欧影响

路透华盛顿4月14日 - 全球金融领袖周四对全球经济发出黯淡评论，指称英国可能退出欧盟构成严重威胁，反贸易情绪升高及中国经济成长路径不平亦危及全球经济。

担心英国选民日益倾向于在6月23日公投时选择退出欧盟，让出席国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的各国财政部长、央行总裁等官员提心吊胆。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德暗示，决策者益发担心英国退欧可能让欧洲脆弱的经济复苏脱离正轨，并殃及欧洲以外地区。

“我们明确地把英国退欧升高为未来全球经济成长的严重下行风险之一，”拉加德在一场记者会上表示。甫于两天前，IMF才调降2016年全球经济增长预估，为不到一年来第四次下修。

拉加德表示，她个人希望英国能留在欧盟。她并预测英国脱欧将会导致数年的金融不确定性。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在另一项活动中，也将英国脱欧公投带来的政治影响描述为“非常糟糕的消息”。

在此之前，英国央行称若国内选民拒绝留在欧盟，该国经济或将受创，英镑也将下滑。这是英国央行发出过的最明确警告。

莫斯可维西还表示，近期欧洲增长前景已经在恶化。

“整体而言，我们目前预期今年第一季GDP将会增长，但速度慢于先前预期，”莫斯可维西在彼得森国际经济研究所发表演讲时说到。

**中国阴影**

拉加德还指出，IMF对中国推进国企重组感到“关切”。中国经济正朝着以消费支出推动的更加缓慢但可持续的增长模式转型。

中国经济减速减少了对全球大宗商品和零部件的需求，对新兴市场和发达经济体都造成冲击。几年前中国经济增长率还保持两位数，但IMF预期今年的增长率仅为6.5%。

中国央行副行长易纲称，中国经济增长将与IMF的预期一致。

他在华盛顿布鲁金斯学会的一场活动上表示，“我对今年中国GDP增长6.5-7%很有信心。”

他还表示，中国央行不希望看到人民币汇率出现“大幅波动”，但未表明是哪个方向。

周四稍早，IMF总裁拉加德披露了该组织的政策纲要，承诺将提供更多资源帮助188个成员国提振成长，并为那些易受到全球放缓和商品价格下挫冲击的国家提供保障。

IMF还承诺，将确保具备充足的资金支持其贷款计划，并检视相关改革，包括强化其借贷工具，以及加强与地区信贷机构的合作。

但对欧洲央行负利率政策的分歧依旧，欧元集团主席迪塞尔布洛姆警告该举措正在逼近其极限。

迪塞尔布洛姆在对彼得森国际经济研究所的演讲中表示，“扩展性货币政策...短期内对经济有支撑作用，但极限将至，负面的副作用愈发明显。”

有关希腊纾困计划的磋商在华盛顿会议期间暂停，拉加德承诺IMF不会脱离与欧洲央行和欧盟执委会构成的“三驾马车”。(完)