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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 09:43 BJT

更新版-全球经济: IMF敦促日本采取更多措施重振经济

IMF表示,"如果找不到解决方案,可能很快就会削弱对美国决策者的信任,严重影响到全球其他地方."

IMF称,发达经济体应以逐步且持续的步伐整固财政.这些经济体的政府正竭力促进经济成长.

就新兴经济体而言,IMF提醒经济增长料将趋疲,可能迫使投资下滑且资本外流,从而削弱短期成长前景.

IMF称,部分新兴经济体在经济前景面临的风险加剧之时,亦有能力维持目前的货币政策或是放宽政策,其他则或许必须逐步收紧财政条件.

IMF补充道,巴西应取消货币刺激举措,因其经济增强能够确保通胀预期仍受到良好控制.(完) (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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