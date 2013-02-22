更新版-全球经济: IMF敦促日本采取更多措施重振经济

IMF表示,"如果找不到解决方案,可能很快就会削弱对美国决策者的信任,严重影响到全球其他地方."

IMF称,发达经济体应以逐步且持续的步伐整固财政.这些经济体的政府正竭力促进经济成长.

IMF称,部分新兴经济体在经济前景面临的风险加剧之时,亦有能力维持目前的货币政策或是放宽政策,其他则或许必须逐步收紧财政条件.