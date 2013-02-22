更新版-全球经济: IMF敦促日本采取更多措施重振经济

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
IMF表示,"如果找不到解决方案,可能很快就会削弱对美国决策者的信任,严重影响到全球其他地方."
IMF称,发达经济体应以逐步且持续的步伐整固财政.这些经济体的政府正竭力促进经济成长.
就新兴经济体而言,IMF提醒经济增长料将趋疲,可能迫使投资下滑且资本外流,从而削弱短期成长前景.
IMF称,部分新兴经济体在经济前景面临的风险加剧之时,亦有能力维持目前的货币政策或是放宽政策,其他则或许必须逐步收紧财政条件.
IMF补充道,巴西应取消货币刺激举措,因其经济增强能够确保通胀预期仍受到良好控制.(完) (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。