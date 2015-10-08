亚洲经济：中日韩呼吁警惕全球经济增长达不到预期

路透利马10月8日 - 日本、中国和韩国财政领导人周四警告，鉴于近期市场动荡，全球经济增长可能达不到预期，而且都同意评估对亚洲经济的溢出效应及风险。

三国财政部长和央行总裁在20国集团(G20)利马会议场边举行会议后，发表公告称，“我们承诺将及时采取有效的宏观经济政策，以帮助维持国内和地区经济增长保持正轨。”