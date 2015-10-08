亚洲经济：中日韩呼吁警惕全球经济增长达不到预期

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透利马10月8日 - 日本、中国和韩国财政领导人周四警告，鉴于近期市场动荡，全球经济增长可能达不到预期，而且都同意评估对亚洲经济的溢出效应及风险。
三国财政部长和央行总裁在20国集团(G20)利马会议场边举行会议后，发表公告称，“我们承诺将及时采取有效的宏观经济政策，以帮助维持国内和地区经济增长保持正轨。”
这是5月来三方财政领导首次举行会议，可能为今年稍晚举行三边峰会奠定基础。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选