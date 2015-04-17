俄罗斯称亚投行与金砖国家开发银行相互补充 而非取代

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿4月16日 - 俄罗斯央行行长纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）周四称，亚洲基础设施投资银行不会取代金砖国家开发银行。金砖国家开发银行的代表刚刚举行了会议。
俄罗斯财长西卢安诺夫（Anton Siluanov）亦称，来自巴西、俄罗斯、印度、中国与南非的代表们已就在今年7月金砖国家领导人峰会前启动该行达成协议。
申请成为中国主导的亚投行成员的国家数量不断增加，引发外界猜测亚投行将会抢去金砖国家开发银行的风头。金砖国家开发银行也旨在为基础设施提供融资，但一直在达成资金与管理协议上进展缓慢。
“这两家银行并非是互相取代对方；相反，他们相互补充，”被问及亚投行时纳比乌林娜向记者表示。
“我不认为（对金砖国家开发银行）兴致不高，我们没有感受到这一点。相反，金砖国家的所有代表们都非常积极，期冀能迅速达成切实的结果。”
西卢安诺夫称，金砖国家开发银行将于7月前启动。金砖国家开发银行的成立需要各金砖成员国批准，俄罗斯已经批准，并预计将投入20亿美元资金。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)