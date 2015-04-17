俄罗斯称亚投行与金砖国家开发银行相互补充 而非取代

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月16日 - 俄罗斯央行行长纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）周四称，亚洲基础设施投资银行不会取代金砖国家开发银行。金砖国家开发银行的代表刚刚举行了会议。
俄罗斯财长西卢安诺夫（Anton Siluanov）亦称，来自巴西、俄罗斯、印度、中国与南非的代表们已就在今年7月金砖国家领导人峰会前启动该行达成协议。
申请成为中国主导的亚投行成员的国家数量不断增加，引发外界猜测亚投行将会抢去金砖国家开发银行的风头。金砖国家开发银行也旨在为基础设施提供融资，但一直在达成资金与管理协议上进展缓慢。
“这两家银行并非是互相取代对方；相反，他们相互补充，”被问及亚投行时纳比乌林娜向记者表示。
“我不认为（对金砖国家开发银行）兴致不高，我们没有感受到这一点。相反，金砖国家的所有代表们都非常积极，期冀能迅速达成切实的结果。”
西卢安诺夫称，金砖国家开发银行将于7月前启动。金砖国家开发银行的成立需要各金砖成员国批准，俄罗斯已经批准，并预计将投入20亿美元资金。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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