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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 07:16 BJT

全球金融：加拿大积极考虑加入中国牵头的亚投行

他表示，例如欧元就是因量化宽松和欧洲经济疲弱的影响而下跌。

他并称，G20公报更可能关注经济面临的基本面风险，而非其中的汇率因素，但G20需关注对新兴市场的担忧。

该官员还指出，国际清算银行(BIS)对新兴市场企业面临的挑战进行研究。这些企业借入美元，若本币兑美元贬值，他们的利息成本将会上升。

中国政府希望将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权一篮子货币，这是今年有关中国的又一个热点话题。

但这位官员表示，IMF执委会5月才开始讨论这个问题，秋季前不会做出决定，他称加拿大在IMF做出评估后将表明自己的态度。(完)

(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 白云/于春红)

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