全球财金领导人对中国经济仍持乐观看法

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马10月9日（记者 David Chance） - 全球财金领导人认为中国能够抵御经济增长放缓影响，尽管面临国内债务高企问题，仍能实现经济增长模式从出口导向型向消费推动型的成功转变。

国际货币基金组织（IMF）认为，中国经济今年将成长6.8%，明年增长6.3%，增速低于近期水平，在其他有利条件已基本消失的情况下，仍足以继续推动全球经济增长。

法国财长萨潘是持乐观看法的财金官员之一，此外还有英国财长奥斯本和IMF总裁拉加德也持类似观点。

中国央行副行长易纲在本周在利马召开的IMF会议上也极力安抚各国财金官员，称最近人民币贬值是一次性的，中国经济仍保持稳定。

“我们对中国政府目前采取措施抑制经济放缓的短期风险蔓延感到满意，”萨潘周五在利马的IMF会议上表示。

IMF预计今年全球经济增长3.1%，明年将增长3.6%，该预测面临的风险不仅来自于中国，尽管到目前为止中国造成的风险是最大的。

IMF全球金融稳定报告是这次利马会议上对中国问题敲响警钟的为数不多的报告之一。该报告称，中国企业过度借款，其总规模已经相当于国内生产总值（GDP）的四分之一。(完)