欧洲央行不打算削弱欧元兑美元--消息

路透华盛顿4月15日 - 三位欧洲央行(ECB)消息人士对路透表示，欧洲央行不乐见美元最近跌势，但接受这是美联储谨慎的经济展望导致的自然结果，并认为没有理由采取行动削弱欧元。

美元疲弱正在降低欧元区输入型通胀，使得欧洲央行更难提振物价。自3月初以来欧元兑美元已贬值4%，过去一年贬值6%。

但一位欧洲央行官员匿名表示，随着许多主要央行放宽货币政策以刺激萎靡的经济，决策者有可能陷入代价高昂的货币战。

“我们必须承认，汇率渠道不再像以往那样发挥作用，”欧洲央行一位要求匿名的内部人士称。“美联储降低利率路径后美元下跌，所以我们甚至需要避免给人留下我们以汇率为目标的印象。”

“强势欧元不利于通胀，但仍处于完全可接受的区间，油价终于开始对我们有利，”这位消息人士称。

美元兑日圆接近17个月低位，上个月美元受创，因美联储决策者暗示今年仅升息两次，而不是去年12月预期的四次。

美国经济学家鲁比尼周五暗示，欧洲央行对于美联储口头压低美元的看法感到愤怒，而且希望在本周华盛顿举行的G20会议上推动达成汇率协议。

但央行人士和政府官员的谈话暗示，不存在这种紧张情况。

日本财务省高官表示，市场误解了2月G20上海会议公报的意思，公报承诺避免货币故意贬值，但没有禁止采取可能间接导致汇率波动的货币政策举措。

“当然，我对汇率走势感到有点恼怒，但我们必须应对，”另一位欧洲央行消息人士说，“G20公告有关于汇率的原则性协议，但‘英国退欧’风险升温以及美联储调整立场，都导致汇率较大幅度地波动。”

“但美联储明显在制定有利于美国经济的政策，不过没有迹象显示他们的目的是令本币贬值，”该消息人士补充称。(完)