欧洲央行不打算削弱欧元兑美元--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月15日 - 三位欧洲央行(ECB)消息人士对路透表示，欧洲央行不乐见美元最近跌势，但接受这是美联储谨慎的经济展望导致的自然结果，并认为没有理由采取行动削弱欧元。
美元疲弱正在降低欧元区输入型通胀，使得欧洲央行更难提振物价。自3月初以来欧元兑美元已贬值4%，过去一年贬值6%。
但一位欧洲央行官员匿名表示，随着许多主要央行放宽货币政策以刺激萎靡的经济，决策者有可能陷入代价高昂的货币战。
“我们必须承认，汇率渠道不再像以往那样发挥作用，”欧洲央行一位要求匿名的内部人士称。“美联储降低利率路径后美元下跌，所以我们甚至需要避免给人留下我们以汇率为目标的印象。”
“强势欧元不利于通胀，但仍处于完全可接受的区间，油价终于开始对我们有利，”这位消息人士称。
美元兑日圆接近17个月低位，上个月美元受创，因美联储决策者暗示今年仅升息两次，而不是去年12月预期的四次。
美国经济学家鲁比尼周五暗示，欧洲央行对于美联储口头压低美元的看法感到愤怒，而且希望在本周华盛顿举行的G20会议上推动达成汇率协议。
但央行人士和政府官员的谈话暗示，不存在这种紧张情况。
日本财务省高官表示，市场误解了2月G20上海会议公报的意思，公报承诺避免货币故意贬值，但没有禁止采取可能间接导致汇率波动的货币政策举措。
“当然，我对汇率走势感到有点恼怒，但我们必须应对，”另一位欧洲央行消息人士说，“G20公告有关于汇率的原则性协议，但‘英国退欧’风险升温以及美联储调整立场，都导致汇率较大幅度地波动。”
“但美联储明显在制定有利于美国经济的政策，不过没有迹象显示他们的目的是令本币贬值，”该消息人士补充称。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张涛/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。