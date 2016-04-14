分析：牛不喝水不能强按头 全球流动性虽多奈何消费寥寥

2011年8月8日，在布达佩斯拍摄的美元、欧元和瑞郎纸币。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透华盛顿/法兰克福4月14日 - 全球央行总裁们通常担心的是何时撤回低息流动性的问题，但当他们本周齐聚美国华盛顿，面临的将是另外一个问题：如何使全球吸纳所提供的流动性。

在潮水般的低息资金和历史性的负利率尝试面前，发达国家的家庭和企业却并没有借款。信贷增长一直持平，一系列经济指标表明，当前全球已经变得更加谨慎，几乎没有可能出现央行所期望的效果。

美国家庭趁机偿还抵押贷款，而不是抵押房产来贷款消费，这与那些帮助引发2007年金融危机的行为已经不同。一项由芝加哥联储编制的家庭、银行和企业杠杆率综合指数已经近四年一直低于均值。

欧洲和美国的企业在储备现金，日本央行采取了负利率但还没有刺激到消费、企业投资甚至是对经济反弹的信心。

即便全球流动性扩张，但对流动性的需求依然低迷。

“你不能凭空造出需求。现在亟需的是创造一个让企业和家庭有信心进行消费的环境，”一名直接参与20国集团(G20)谈判的日本高级官员表示，本周谈判将在华盛顿继续进行。

“全球愈发感觉到，仅靠货币政策不能解决所有问题。”

**如何刺激需求**

决策层此次齐聚华盛顿，将聚焦如何刺激需求。在发达国家消费者和企业愈发谨慎之际，中国随着经济继续转型，其增速在减缓，可能会削减投资和原材料购买。

IMF提倡且多次重申的解决办法就是，通过政府支出，尤其是基础设施领域的支出来改善低迷状态，并通过就业市场和其他更有效的改革举措，来推动经济加快成长。

若没有这些举措，经济前景可能仍了无生气。IMF一年内第四次调降经济成长预估。

主要国家央行一致认为，他们各自采取进一步政策举措的效果可能有限，在这一问题上他们愈发成为同盟。

虽然美联储去年12月开始收紧政策，启动近10年来的首次加息，但之后却对全球需求低迷以及美国是否会继续其自己的收紧政策路线流露出谨慎之意。

美联储目前似乎暂不会进一步加息。欧洲央行和日本央行都在讨论进一步放宽货币政策。

彼得森国际经济研究所主管Adam Psen表示，美国似乎陷于2%的经济增速范围，“虽然较慢但可持续”。他说，企业投资落后，而且没有指望会迅速改善，家庭支出也已放缓，而且这种转变或许会长期持续。

储蓄率与家庭财富正在上升，债务偿付占收入的百分比下降，消费仍维持温和成长。

“我认为我们应该抱持这是家庭行为出现实质改变的想法，那意味着消费者的负债程度比过去少了许多，”Posen表示。

**德国态度审慎，银行业如履薄冰**

德国也审慎氛围当道，尽管欧洲央行努力刺激支出。

德国官员已有好几年的时间，对动用其财政大权、低廉信贷与庞大贸易顺差以刺激需求的呼吁视若无睹。德国企业也是锱铢必较，自2012年以来，企业储蓄增加超过15%，同时删减投资。

欧洲央行1.7万亿(兆)欧元量化宽松计划帮助提振了房市，但并未促使消费者支出或企业投资上升到足以增加成长与降低失业的程度。

“很难察觉消费成长将来自何方，”安智银行驻法兰克福分析师Carsten Brzeski表示，他说企业与家庭行为都反映出经济成长前景黯淡无光。

“虽然利率很低，但整个欧元区的企业存款还是增加了。他们宁可把钱存着也不愿投资。”

可能会有好的一面。如果企业和家庭存放充沛的现金，万一未来景气下滑，将可提供缓冲作用，这可能使得下次的衰退程度会比之前的来得较不那么严重。

某种程度来说，更缓慢且小心翼翼的增长，如今可能意谓着更稳定且较不严重的商业周期，正是2007-2009年全球金融危机过后改革努力所希望达到的结果。

国际清算银行(BIS)已承认，近几年对全球商业银行所施加的一连串新资本和杠杆要求，将会付出代价。

举例来说，BIS预估，银行被迫每额外增加一个百分点的资本，经济产值就会减少0.09个百分点，对杠杆操作设限也会让经济产值有类似的降幅。

然而，BIS发现，长期来说，由于金融危机的代价更高，因此降低危机风险，让金融体系更加稳定，这样的好处将是值得的。美联储和其他主要央行也认同这种看法。

由于这些规定限制了经济增长，企业和家庭也不愿支出，在华盛顿讨论的议题在于后危机的审慎气氛本身是否已变成一项风险。

在周三公布的全球金融稳定年度报告中，IMF官员们提出了全球经济情况“成功正常化”所需的条件。

这当中最重要的是什么？

“系统性发达经济回升中所承受的经济风险...在过去两年系统性发达经济体下滑时，民间投资增加4.0%；民间消费则增加1.0%。”(完)