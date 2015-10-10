日央行行长称无需立即采取更多行动刺激经济增长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透利马10月9日（记者 Leika Kihara） - 日本央行行长黑田东彦周五称，油价下跌导致许多发达国家的通胀维持在低位，但各国无需立即采取更多的财政和货币措施来刺激经济增长。
黑田东彦表示，包括日本央行在内的发达经济体的央行必须维持超宽松政策，并且要随时准备应对通胀低于目标的情况。
“许多发达国家的物价目标为2%，而实际通胀却低于该水平。但这主要是由于油价和大宗商品价格下跌导致的，”黑田东彦说。
“我认为目前无需立即采取行动，”黑田东彦在国际货币基金组织（IMF）年会后的新闻发布会上说。
黑田东彦对新兴市场持乐观看法，称虽然有些国家遭遇资金外流情况，但与1990年代末亚洲国家在金融危机中的经历相比，许多国家有足够的缓冲空间来抵御市场动荡。
日本财务大臣麻生太郎也持类似的乐观看法。他在新闻发布会上称，中国经济放缓对全球经济构成的风险，没有严重到让全球决策者考虑采取协同行动的地步。
“如果你问中国是否希望此类行动，答案将是不，”麻生太郎说。
但他表示，鉴于中国股市在8月大跌，令投资者的风险胃纳严重受损，决策层必须加强与市场参与者的沟通。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。