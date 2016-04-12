专访：IMF副总裁古泽满宏称日本央行进一步降息的空间有限

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周二表示，日本央行仍有进一步扩大货币刺激的工具，但必须牢记，下调负利率的空间是有限的。
古泽满宏还表示，他并不认为近期日圆上涨，大幅偏离了IMF目前关于日圆走势“基本符合基本面”的评估。
“我只能说，各国具有以下共识，即当局可以在汇率快速无序波动时采取必要措施，”他被问及最近日圆升势是否剧烈到足以令日本当局有理由单边卖出日圆进行干预时，对路透表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。