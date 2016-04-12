专访：IMF副总裁古泽满宏称日本央行进一步降息的空间有限

路透华盛顿4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏周二表示，日本央行仍有进一步扩大货币刺激的工具，但必须牢记，下调负利率的空间是有限的。

古泽满宏还表示，他并不认为近期日圆上涨，大幅偏离了IMF目前关于日圆走势“基本符合基本面”的评估。

“我只能说，各国具有以下共识，即当局可以在汇率快速无序波动时采取必要措施，”他被问及最近日圆升势是否剧烈到足以令日本当局有理由单边卖出日圆进行干预时，对路透表示。(完)