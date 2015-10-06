更新版 1-亚洲经济：日中韩本周将在利马举行三方财长会议--日财相

“日本经济基本面根本不差，”麻生太郎称。他将前往秘鲁利马参加20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议。

日本经济在第二季萎缩，第三季预计微幅增长、甚至再度下滑，因为中国需求降温给已经表现疲弱的日本出口和工业生产带来压力。

日本央行面临进一步祭出刺激举措以刺激经济的压力，但该央行本周料将维持货币政策不变，希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国放缓的影响。

在被问及日本央行是否应在本周政策会议中放松货币政策时，麻生说：“回答这个问题就等于干涉货币政策事务，我不会这么做。”

若举行中日韩财长三边会谈，则将是5月三国金融首脑在亚开行年会间隙会晤以来首次举行此类会谈。

是次会谈可能将聚焦金融合作和经济发展问题，但也可能为今年稍晚三国举行三边峰会铺路。