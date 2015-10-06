更新版 1-亚洲经济：日中韩本周将在利马举行三方财长会议--日财相

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“日本经济基本面根本不差，”麻生太郎称。他将前往秘鲁利马参加20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议。
日本经济在第二季萎缩，第三季预计微幅增长、甚至再度下滑，因为中国需求降温给已经表现疲弱的日本出口和工业生产带来压力。
日本央行面临进一步祭出刺激举措以刺激经济的压力，但该央行本周料将维持货币政策不变，希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国放缓的影响。
在被问及日本央行是否应在本周政策会议中放松货币政策时，麻生说：“回答这个问题就等于干涉货币政策事务，我不会这么做。”
若举行中日韩财长三边会谈，则将是5月三国金融首脑在亚开行年会间隙会晤以来首次举行此类会谈。
是次会谈可能将聚焦金融合作和经济发展问题，但也可能为今年稍晚三国举行三边峰会铺路。
日本媒体此前已报导称，中日韩三国考虑在11月左右召开三年来的首次峰会。(完) (编译 于春红/许娜；审校 张涛/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”