日央行行长称无需立即采取更多行动刺激经济增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马10月10日（记者 Leika Kihara） - 日本央行行长黑田东彦周五称，油价下跌导致许多发达国家的通胀维持在低位，但各国无需立即采取更多的财政和货币措施来刺激经济增长。

黑田东彦表示，包括日本央行在内的发达经济体的央行必须维持超宽松政策，并且要随时准备应对通胀低于目标的情况。

“许多发达国家的物价目标为2%，而实际通胀却低于该水平。但这主要是由于油价和大宗商品价格下跌导致的，”黑田东彦说。

“我认为目前无需立即采取行动，”黑田东彦在国际货币基金组织（IMF）年会后的新闻发布会上说。

黑田东彦对新兴市场持乐观看法，称虽然有些国家遭遇资金外流情况，但与1990年代末亚洲国家在金融危机中的经历相比，许多国家有足够的缓冲空间来抵御市场动荡。

日本财务大臣麻生太郎也持类似的乐观看法。他在新闻发布会上称，中国经济放缓对全球经济构成的风险，没有严重到让全球决策者考虑采取协同行动的地步。

“如果你问中国是否希望此类行动，答案将是不，”麻生太郎说。