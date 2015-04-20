路透专访：明确的财政改革计划是日本货币刺激成败的关键--IMF官员

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Kochhar还强调，日本必须坚定执行在2017年4月将消费税上调至10%的新计划。
日本将消费税由5%上调至8%之后经济陷入衰退，首相安倍晋三将原定于2014年10月的二次上调推迟至2017年4月。
Kochhar表示，日本必须制定出财政整顿的策略，其中包括每年债务调整的数字目标，以及经过深思熟虑的“非常具体”的措施。
Kochhar说，在人口老龄化和负债沉重的情况下，“这个国家正面临艰巨的、真正前所未有的”抗击通缩的重任。
“任何教科书上都找不到(答案)...我们有点像是在黑暗中摸索。”(完)
(编译 许娜/李春喜 审校 郑茵)
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