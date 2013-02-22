IMF敦促日本采取更多措施重振经济

路透华盛顿2月21日 - 国际货币基金组织(IMF)在给20国集团(G20)的报告中称,对日圆大幅贬值的担忧被过分夸大,日本央行应采取更有力的行动来重振国内经济.这份报告于周四公布.

报告称,日本央行设定2.0%的通胀目标,并改为采用无限量资产购买政策,是朝正确方向迈出的步骤.但日本还需做出更多努力,如大幅扩大资产购买计划等.该报告在上周莫斯科举行的G20财长会议上被传阅.

报告还称,美元"朝中期基本面方向"做了适度的贬值.

IMF表示,尽管受助于欧洲应对债务危机的举措,以及紧急关头时刻美国方面避免"财政悬崖"的努力,令金融市场信心改善,但全球范围内的经济活动升温缓慢.

"领先指标表明,实际经济活动将只会逐步走强,这是因为较宽松的金融条件需要时间来传导到整体经济中."IMF称.

IMF亦表示,政策制定者不能感到自满,特别是欧元区领导人.该地区需要进一步努力,以此向银行同盟和更紧密的财政整合迈进.

IMF敦促美国迅速达成协议,用以避免本月底自动生效的大幅支出削减方案.IMF还警告称若有拖延,将会扰乱市场.

IMF表示,"如果找不到解决方案,可能很快就会削弱对美国决策者的信任,严重影响到全球其他地方."

IMF称,发达经济体应以逐步且持续的步伐整固财政.这些经济体的政府正竭力促进经济成长.

就新兴经济体而言,IMF提醒经济增长料将趋疲,可能迫使投资下滑且资本外流,从而削弱短期成长前景.

IMF称,部分新兴经济体在经济前景面临的风险加剧之时,亦有能力维持目前的货币政策或是放宽政策,其他则或许必须逐步收紧财政条件.

IMF补充道,巴西应取消货币刺激举措,因其经济增强能够确保通胀预期仍受到良好控制.(完)

(编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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