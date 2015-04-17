IMF总裁拉加德称应避免货币过度贬值

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿4月16日（记者 Anna Yukhananov） - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周四称，过度依赖货币贬值来提振国内经济，会加剧全球在汇率问题上的紧张局势。
美元兑欧元及日圆大幅升值，预计会成为本周在华盛顿召开的世界经济决策者会议的主要议题。
“过度依赖汇率贬值刺激国内活动会加剧全球货币紧张局势，应当避免这种做法，”拉加德在“全球政策议程”（Global Policy Agenda）中称。
过去几个月，全球有二十多个国家的央行进一步放松货币政策，以支持本国经济或应对全球通缩压力。
根据经合组织（OECD）的计算，过去几个月奉行宽松货币政策的国家大致占到全球GDP的一半。
拉加德称，全球仍没有一个可在动荡时期帮助各个国家的良好系统，近期汇率波动、大规模资本流动以及一些新兴市场的外汇储备积累，都是这方面的真实写照。
她还称，虽然地区性融资安排、双边互换额度以及IMF的贷款项目起到了帮助作用， 但它们之间仍未得到良好的协调。
“由于准入不均，加上多层的结构，全球金融安全网在动荡时期仍未得到充分利用，”她说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)