IMF总裁拉加德称应避免货币过度贬值

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月16日（记者 Anna Yukhananov） - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德周四称，过度依赖货币贬值来提振国内经济，会加剧全球在汇率问题上的紧张局势。
美元兑欧元及日圆大幅升值，预计会成为本周在华盛顿召开的世界经济决策者会议的主要议题。
“过度依赖汇率贬值刺激国内活动会加剧全球货币紧张局势，应当避免这种做法，”拉加德在“全球政策议程”（Global Policy Agenda）中称。
过去几个月，全球有二十多个国家的央行进一步放松货币政策，以支持本国经济或应对全球通缩压力。
根据经合组织（OECD）的计算，过去几个月奉行宽松货币政策的国家大致占到全球GDP的一半。
拉加德称，全球仍没有一个可在动荡时期帮助各个国家的良好系统，近期汇率波动、大规模资本流动以及一些新兴市场的外汇储备积累，都是这方面的真实写照。
她还称，虽然地区性融资安排、双边互换额度以及IMF的贷款项目起到了帮助作用， 但它们之间仍未得到良好的协调。
“由于准入不均，加上多层的结构，全球金融安全网在动荡时期仍未得到充分利用，”她说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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