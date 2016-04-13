（更正）焦点：IMF一年中第四次下调全球经济增长预估 对政治风险发出警告

（更正：正文第七段译文有误，应为“长期停滞”，而非“长期滞胀”。）

路透华盛顿4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二在一年内第四次下调了全球经济增长预估，对英国可能脱离欧盟的政治孤立主义风险发出警告，并提醒经济不平衡状况加剧。

IMF本周在华盛顿召开春季会议前称，长期疲弱造成全球经济易受货币大幅贬值和地缘政治冲突恶化等情况的冲击。

IMF在其最新的全球经济前景展望报告中预计，今年全球增长率为3.2%，1月时已下调至3.4%，去年7月和10月时该机构曾两次下调经济增长预估。

IMF预计2017年全球经济增长率为3.5%，比1月时预估的下降了0.1个百分点。

最新的报告称下调预估的原因是，中国经济放缓的外溢效应，低油价给巴西等新兴市场带来的影响等。报告还强调日本、欧洲和美国经济持续疲弱的风险。

在经济前景变得暗淡的背景下，IMF和世界银行本周号召加强协同行动来支撑全球经济增长。

“简而言之，增长放缓意味着犯错的余地更小，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在新闻发布会上称。他补充道，多年来的低速增长带来的创伤可能是，相应地削弱了需求、就业人口减少、进一步拉低了潜在产出，产生了“长期性经济停滞(secular stagnation)”的局面。

**孤立主义抬头**

IMF在其报告中警告，民族主义政党在欧洲的崛起，6月23日英国“脱欧”公投，美国总统竞选中的反贸易言论都对全球经济前景构成了威胁。

它称，英国退欧“可能扰乱已经建立的贸易关系，从而重创地区和全球经济。”

“我们的确面临步入低潮的风险，进而引发政治危机，”奥伯斯法尔德称。他指出，薪资增长停滞导致对经济不均衡的感觉越发强烈，这在许多国家影响到了选民的投票。

IMF敦促决策者通过放开特定行业监管和提高劳动参与率等措施促进增长，它建议有财政喘息空间的国家提高对基础设施的投资，下调劳务税，鼓励央行维持宽松货币政策。

IMF发表此报告和本周在华盛顿召开央行行长会议之际，正值欧洲面临扩大实施负利率、发生难民危机和如何巩固希腊救助计划等诸多问题。

德国财长朔伊布勒周二接受路透采访时称，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人员造成“特殊的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。

IMF和世界银行召开会议期间，评估希腊救助计划的正式谈判暂时中止，但预计在会议间隙会继续就是否向希腊政府提供更多债务减免进行讨论。

奥伯斯法尔德重申，IMF要求救助计划应该让希腊步入维持债务和实现增长的轨道上。他补充道，大量难民从战争国家涌入希腊，应该在帮助希腊政府处理这些难民方面留有一些灵活性。

IMF周二把日本今年经济成长率预估砍半至0.5%，将2016年拉美最大经济体--巴西GDP增速预估从负3.5%调整至负3.8%，因巴西正在经历数十年来最严重的经济衰退。

同时，IMF将全球经济中的相对亮点--美国2016年成长率预估从2.6%调降至2.4%。IMF称，预期美元走强拖累美国出口的程度将加剧，同时低油价将使能源投资保持疲软。

IMF将中国今年成长预估略为调高至6.5%，2017年成长预估为6.2%，部分是因为先前宣布的政策刺激措施。但IMF表示，正下调中国的长期增长预估，称该国经济从投资导向型增长模式进行“重大”转型，仍将对全球贸易产生强烈影响。(完)