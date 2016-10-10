焦点：IMF成员承诺加强政府支出和振兴贸易 以促进经济成长

路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)成员国周六承诺振兴低迷的全球贸易、加强政府支出和消除商业壁垒，以促进低迷的经济成长。

IMF与世界银行在华盛顿召开年度会议，与会全球财经领袖对于反对贸易与全球化的民粹主义思潮抬头深感忧虑。

“经济增长持续低迷暴露了潜在的结构脆弱性，各种风险进一步损害了潜在增长和实现包容性的前景，”IMF的指导委员会--国际货币与金融委员会在一份公报中表示。

英国6月公投决定退出欧盟，美国共和党总统候选人特朗普不时发表反对贸易的言论，全球贸易量放缓，已经促使决策者设法更为努力，向普通大众宣扬全球经济整合的好处。

IMF国际货币与金融委员会表示，全球经济复苏面临的不确定性与下行风险高企，经济前景越来越受到封闭型政策的威胁，包括保护主义的抬头和改革的停滞。

“我们更加坚定地承诺，将致力于实现强劲、可持续、具有包容性、有利于创造丰富就业机会、更加均衡的经济增长。我们将使用所有政策工具，包括结构性改革、财政政策和货币政策，既在一国内实施，也在各国间联合实施，”该委员会表示。

该指导委员会还承诺将致力于设计和实施有关政策，解决那些被时代甩下的人担心的问题，并确保每个人都有机会从全球化和技术变革中受益。国际货币与金融委员会由189个成员国所派出的代表组成。

IMF总裁拉加德一直在敦促各国采取更多行动来促进经济成长，增加在基础设施和教育方面的投资。增加这些领域的投资是可能的，而且对于宽松货币政策的依赖较低；宽松政策的效力已经达到了极限。她还寻求许多国家实施有利于市场的改革。

“我们当然决定在这个场合更加响亮地提出，‘央行不能成为唯一依靠，’”拉加德在记者会上表示，“让我们与之配合，并期望其它当局也能采取一些行动。”

IMF成员国重申其承诺：将避免采取竞争力贬值措施，并且不将汇率用于竞争目的，致力于清晰地沟通政策态势。

“我们也将加倍承诺维持经济开放并重振全球贸易，作为提振全球增长的重要手段。”

此外，IMF的指导委员会还表示，将“加强”处理一些发达经济体上次金融危机遗留下来的不良贷款和其他金融部门问题。IMF作出这项承诺之际，正值德意志银行(DBKGn.DE)的财务健康状况引发关于此问题的大量讨论。

IMF声明指出，26个成员国已经承诺提供3,600亿美元双边融资，可以作为IMF常规贷款来源的补充。

成员国同意了拉加德提出的，将下次评估各成员“份额”的时间推迟约两年的提议。他们承诺完成评估的时间不迟于2019年10月，最初时间表是2017年完成。

上一次份额评估于2010年完成，但美国国会直到2015年底才批准。这次评估扩大了中国、巴西和其他主要新兴市场经济体的份额。(完)