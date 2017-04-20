IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。

IMF金融顾问兼金融资本市场局长Tobias Adrian在记者会上表示，该组织金融稳定报告中强调的下档风险显示，制定正确的政策组合的必要性。

“未来政策偏离预期轨导引发下档风险，”Adrian说，“我们特别强调其中的两大风险，一是财政扩张，这会导致利率更快速攀升；另一个是转而采取关注自身发展的政策，这可能导致全球成长放缓。”Adrian之前曾担任纽约联储研究部主管。

他还指出，美国企业状况总体良好，债务水平处于历史高位，部分“财务状况较差的公司”有约4万亿美元的债务。

“一旦政策变得意想不到的不利，这部分企业中，有一些可能会遭受意外冲击，”Adrian说。(完)