IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
IMF金融顾问兼金融资本市场局长Tobias Adrian在记者会上表示，该组织金融稳定报告中强调的下档风险显示，制定正确的政策组合的必要性。
“未来政策偏离预期轨导引发下档风险，”Adrian说，“我们特别强调其中的两大风险，一是财政扩张，这会导致利率更快速攀升；另一个是转而采取关注自身发展的政策，这可能导致全球成长放缓。”Adrian之前曾担任纽约联储研究部主管。
他还指出，美国企业状况总体良好，债务水平处于历史高位，部分“财务状况较差的公司”有约4万亿美元的债务。
“一旦政策变得意想不到的不利，这部分企业中，有一些可能会遭受意外冲击，”Adrian说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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