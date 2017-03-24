IMF认为G20公报改变措辞显现其改善贸易体系的共识

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透华盛顿3月23日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)周四表示，IMF认为上周的20国集团(G20)会议公报关于贸易的措辞改变，显现出G20改善全球贸易体系的共识。
全球20个最大经济体的财政金融领导人在德国巴登巴登开会，同意美国特朗普政府的要求，放弃了“抵制各种形式的贸易保护主义”的承诺。
G20承诺“将增强贸易对经济的贡献。”这个措辞被一些与会者认为是在给美国调整贸易政策留出空间。
“我对公报的解读是，我们实际上看到G20围绕改善而非放弃自由贸易体系有共识，”赖斯在例行新闻发布会中说。“当然，各国要如何采取改进步骤，那就要看他们自己了。”
赖斯说，IMF总裁拉加德强调，G20国家应该“避免自己造成伤害”而导致贸易减少。
“我们应避免会严重损害贸易、开放性及生产力的政策。”赖斯说，并称IMF认为开放贸易以及生产力增长有助于提升收入及生活水平。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
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