IMF认为G20公报改变措辞显现其改善贸易体系的共识

路透华盛顿3月23日 - 国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)周四表示，IMF认为上周的20国集团(G20)会议公报关于贸易的措辞改变，显现出G20改善全球贸易体系的共识。

全球20个最大经济体的财政金融领导人在德国巴登巴登开会，同意美国特朗普政府的要求，放弃了“抵制各种形式的贸易保护主义”的承诺。

G20承诺“将增强贸易对经济的贡献。”这个措辞被一些与会者认为是在给美国调整贸易政策留出空间。

“我对公报的解读是，我们实际上看到G20围绕改善而非放弃自由贸易体系有共识，”赖斯在例行新闻发布会中说。“当然，各国要如何采取改进步骤，那就要看他们自己了。”

赖斯说，IMF总裁拉加德强调，G20国家应该“避免自己造成伤害”而导致贸易减少。

“我们应避免会严重损害贸易、开放性及生产力的政策。”赖斯说，并称IMF认为开放贸易以及生产力增长有助于提升收入及生活水平。(完)