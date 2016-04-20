IMF、世银、联合国和OECD共组新团队 打击逃税及避税

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)和世界银行周二表示，他们正与其他国际组织协力，就税务问题合作，并开发新工具和标准，以制止税基侵蚀及避税行为。
这个新的团队还包括联合国及经济合作暨发展组织(OECD)。他们表示，将特别侧重在发展中经济体建立有效税制系统。
这项计划宣布前数周，才有所谓的“巴拿马文件”流出，激起外界对全球富豪权贵和企业的愤慨，不满他们广泛利用避税天堂国家和空壳公司藏匿财富并避税。
上周在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议上，全球金融领袖承诺打击避税和税基侵蚀，同时对付利用税法不匹配的行为，并加强税务信息分享。
G20国家财长和央行总裁上周也承诺，将采取“防御措施”惩罚那些不配合这些行动的国家。
这四个国际组织做出建立合作平台决定的时间，比巴拿马文件曝光的时间要早。但IMF官员说，相关争论提高了人们对于税收问题的关注度，该团队对此表示欢迎。
“采取这种努力之时，正值国际税收成为热议问题之际，”该团队在声明中说。
新团队的目标还包括，为跨国公司课税制订合适的政策。
新团队计划提供“工具包”，帮助发展中国家实施G20/OECD税收项目中制定的举措。
新团队还计划帮助新兴市场国家制定针对“非正式”经济部门的税收政策。这种部门的经营采取现金交易，游离于税收体系之外。(完)
(编译 张若琪/杜明霞；审校 张荻/张涛)
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