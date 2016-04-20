IMF、世银、联合国和OECD共组新团队 打击逃税及避税

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)和世界银行周二表示，他们正与其他国际组织协力，就税务问题合作，并开发新工具和标准，以制止税基侵蚀及避税行为。

这个新的团队还包括联合国及经济合作暨发展组织(OECD)。他们表示，将特别侧重在发展中经济体建立有效税制系统。

这项计划宣布前数周，才有所谓的“巴拿马文件”流出，激起外界对全球富豪权贵和企业的愤慨，不满他们广泛利用避税天堂国家和空壳公司藏匿财富并避税。

上周在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议上，全球金融领袖承诺打击避税和税基侵蚀，同时对付利用税法不匹配的行为，并加强税务信息分享。

G20国家财长和央行总裁上周也承诺，将采取“防御措施”惩罚那些不配合这些行动的国家。

这四个国际组织做出建立合作平台决定的时间，比巴拿马文件曝光的时间要早。但IMF官员说，相关争论提高了人们对于税收问题的关注度，该团队对此表示欢迎。

“采取这种努力之时，正值国际税收成为热议问题之际，”该团队在声明中说。

新团队的目标还包括，为跨国公司课税制订合适的政策。

新团队计划提供“工具包”，帮助发展中国家实施G20/OECD税收项目中制定的举措。

新团队还计划帮助新兴市场国家制定针对“非正式”经济部门的税收政策。这种部门的经营采取现金交易，游离于税收体系之外。(完)