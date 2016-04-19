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货币新闻 | 2016年 4月 19日 星期二 22:33 BJT

标题新闻：IMF、世行、联合国和OECD组建工作组，专注建立发展中国家有效税制，避免税基侵蚀

国际货币基金组织(IMF)，世界银行(World Bank),联合国(UN)，经合组织(OECD)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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