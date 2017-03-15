焦点：IMF呼吁G20共同努力维护全球贸易 降低外部失衡

路透华盛顿3月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周二呼吁20国集团(G20)共同努力维护贸易带来的益处并且避免保护主义；同时也呼吁G20降低外部失衡，停止扭曲全球贸易的政策。

包括美国在内，许多发达经济体的保护主义氛围日益浓厚。面对这样的压力，IMF表示需要国际合作，让贸易继续扮演增长的引擎。

在本周G20财长和央行总裁会议之前发布的“监督报告”中，IMF勾勒出其对全球经济前景和风险的看法。IMF显然想在外界趋于强烈的公平贸易声浪，与其传统上的全球化呼吁之间取得平衡。

IMF表示，享有贸易顺差与经常帐盈余的国家需要同赤字国共同努力，以减轻这种失衡。其并指出，各国坚定维护基于规则的贸易体系“至关重要”，包括避免采取保护主义措施以及会扭曲贸易和投资的国家政策。

“尤其是，我们应当共同避免自相残杀，”IMF总裁拉加德在博客(部落格)发文称。“这就要求避免出台会严重破坏跨境贸易、移民、资本流动以及技术共享的政策。此类措施会损及所有民众的生产力、收入和生活水平。”

一名美国财政部高级官员周一表示，美国财长努钦本周首次出席20国集团(G20)会议时将为美国“积极争取”利益，包括重申避免竞争性货币贬值的承诺。

特朗普政府已誓言缩小美国对中国、德国和墨西哥等国家的贸易逆差，并且美国政府官员曾表示，该国打算利用G20等国际机构促进这些目标的达成。

尽管IMF对成员国经济政策转向国家主义的趋势感到担忧，但表示全球经济前景正在改善，部分归功于全球制造业和贸易流动好转。

英国、欧洲与日本的增长前景在最近数月有所好转，而市场对特朗普政府将出台包括减税和增加基建支出在内的扩张性财政政策抱有期待，也改善了美国的经济前景。IMF称，近期出炉的企业与消费者信心、以及制造业指标都有增强。

报告并未改变IMF 1月发布的最新全球增长预测，其中预计2017年增长3.4%，2018年为3.6%；去年为3.1%。

但IMF的展望假设，保护主义政策没有给贸易造成重大破坏。报告还假设，中国经济从投资和出口驱动向消费需求驱动的转型，不会造成大幅衰退。

然而，保护主义和中国经济对IMF的前景预期构成了重大风险；美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能加快升息步伐同样也构成风险，或导致新兴市场发生破坏性的资本外流。

IMF再次呼吁G20国家利用可用工具提振需求和增长。但对于美国和德国等接近满负荷的国家，IMF称刺激政策应关注提高生产率和增加劳动力上，比如向高质基础设施、技术进步、公共教育和儿童保健等方面投资。(完)