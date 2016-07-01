英国与欧元区经济前景不容乐观--IMF首席经济学家

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透米兰7月1日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)对意大利晚邮报(Corriere della Sera)表示，IMF即将公布的全球经济预测对英国和欧元区的看法将“不会乐观”。
谈及意大利经济及该国银行业问题时，奥伯斯法尔德说意大利需要进行大范围的改革。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。