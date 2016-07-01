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国际财经 | 2016年 7月 1日 星期五 14:32 BJT

英国与欧元区经济前景不容乐观--IMF首席经济学家

路透米兰7月1日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)对意大利晚邮报(Corriere della Sera)表示，IMF即将公布的全球经济预测对英国和欧元区的看法将“不会乐观”。

谈及意大利经济及该国银行业问题时，奥伯斯法尔德说意大利需要进行大范围的改革。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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