IMF警告全球在实现男女平等的道路上止步不前

路透华盛顿9月23日（记者 Anna Yukhananov） - 国际货币基金组织（IMF）周一在研究中称，近几年全球在实现性别平等上止步不前，女性拥有的带薪工作仍少于男性，而且工资较低。

在首位女性总裁拉加德的带领下，IMF重新开始推动加强女性在经济中的地位，称此举可以提升增长前景，推动发展。

IMF称，如果女性劳动力数量和男性一样多，美国经济增长将增加5%，日本将增加9%，埃及将增加34%。

研究指出，一些国家的女性状况改善，但仍面对歧视，以及不鼓励女性工作的税收与劳动力政策。

全球范围内，一半的女性在劳动力大军中，但中东和北非等地区女性工作的比例只有五分之一。

1990年以来，男性和女性劳动力所占比例的差距一直在缩小，目前女性占全球劳动力总数的40%。但是在日本，女性劳动力数量比男性低25%。

全球经济衰退也令该问题复杂化。在发达经济体中，2007至2009年的经济危机初期，失业的女性数量要少于男性，因当时的失业主要集中在制造业和建筑业等男性占主导的行业中。从2011年至2012年，女性仍持续失业，而男性的失业率则出现持稳或下滑。

而在发展中国家，经济危机对女性的影响很不均衡。在墨西哥和洪都拉斯，女性的失业人数占总人数的70%。

在发达经济体中，女性的收入仍比男性少16%，即使是做同样的工作，情况也是如此。而高层职位和企业家中女性的比例也很低。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。