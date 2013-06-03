更新版-德国经济：IMF将2013年德国经济增长预测下调一半

标题新闻：意大利3月制造业企业信心升至107.1，为2007年12月以来最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
* IMF并下调2014年德国经济增长预测
* 投资仍然疲软
* IMF呼吁进行结构性改革，称财政整顿不宜过度
路透柏林6月3日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将2013年德国经济增长预测下调一半，称该国经济受到欧元区不确定性的影响，但可望在下半年走强。
IMF在德国经济年度报告中称，由于经济仍然疲软，德国财政整顿应避免“过度”。该组织预计，由于企业投资仍然低迷，经济仅会微弱反弹。
“由于欧元区不确定性仍然很高，我们现预计2013年德国国内生产总值(GDP)仅增长0.3%左右，”IMF称。该组织4月时还预计德国经济今年增长0.6%。
德国经济部预计今年增长0.5%。
“预计接近年底时经济活动将逐步趋于活跃，前提是这种不确定性进一步切实降低，且...欧元区其他地区逐渐复苏，”IMF在一份声明中称。
德国经济调研小组的负责人Subir Lall称，IMF可能将2014年的增长预测亦从目前的1.5%下调，因今年增长较低。他称今年的低增长部分由于冬季寒冷。
民间消费使德国经济免于在第一季陷入衰退，并且料成为今年的亮点，因投资下降，且欧元区及其他地区经济低迷令德国的对外贸易放缓。
IMF称德国银行系统状况有所好转，但信贷增长仍然疲软，因欧元区前景不确定，监管仍不明确。
“进一步改革以提高服务业的生产率，这仍然至关重要，”IMF称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 ---------------------------------------------------------------------------
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM