IMF总裁称没有国家能免受危机影响

路透华盛顿12月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四指出,没有哪个国家可以不受"不断升级的"欧元区危机影响,每个国家都必须采取行动应对全球衰退风险.

拉加德在美国国务院发表讲话称,世界经济前景"极为黯淡",并警告称未能集体采取行动会导致出现上世纪三十年代大萧条式的保护主义和隔离.

"无论是低收入国家,新兴市场,中等收入国家,还是超级发达经济体,世界上没有哪个经济体可以从这场不仅在展开而且在升级的危机中得以幸免,"拉加德警告称.

"这不是可以由一些国家采取行动解决的危机.只有所有国家,所有地区,所有类别国家都真正采取行动才有望解决."

拉加德表示,目前全球经济领袖需采取全面措施应对系统性弱点,比如当前欧债危机凸显出的诸多问题.

"这将需要努力和调整,很明显此刻必须从危机的核心入手,显然是欧洲国家,尤其是欧元区国家,"拉加德称.

不过她警告称,政府民主进程通常难以快速解决问题,其并表示,必须解决市场预期和政治现实的冲突.

"确实需要解开死结,尽可能一同应对,要从问题的核心开始,但可能需要IMF等国际团体提供帮助,"她说.

拉加德提到了亚洲和拉美经济体中的一些亮点,她称,在1980年代和1990年代危机期间,在IMF的帮助之下,这些经济体采取了相关措施来应对其银行体系和金融监管框架的弱点.

"他们在亚洲危机或是拉美危机期间面临的所有难题,如今对他们有益."拉加德表示.(完)

--编译 石冠兰/王翔琼;审校 王丽鑫/李爽

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